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محافظ القاهرة عن "عين الحياة": سيتم إزالتها.. وسكنا الأسر بالأسمرات وأكتوبر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:32 م
محافظ القاهرة عن "عين الحياة": سيتم إزالتها.. وسكنا الأسر بالأسمرات وأكتوبر محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إزالة "عين الحياة"
كتب سيد الخلفاوى

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أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط.

وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال ازالة المنطقة العشوائية هى جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذى وضعته الدولة للمنطقة ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.

وبدأت أجهزة المحافظة فى إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الأسمرات وأكتوبر، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط.

يذكر أن منطقة "عين الحياة" تقع بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعانى معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة مرافق القاهرة ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حى الخليفة ومسئولى الحى.

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إزالة عين الحياة (1)
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إزالة عين الحياة

 

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إزالة عين الحياة (2)
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إزالة عين الحياة

 

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إزالة عين الحياة (3)
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إزالة عين الحياة 
 

 

ازالة عقارات عين الحياة (1)
ازالة عقارات عين الحياة 

ازالة عقارات عين الحياة (2)
ازالة عقارات عين الحياة 

ازالة عقارات عين الحياة (3)
ازالة عقارات عين الحياة 

ازالة عقارات عين الحياة (4)
ازالة عقارات عين الحياة 
ازالة عقارات عين الحياة (5)
ازالة عقارات عين الحياة 

ازالة عقارات عين الحياة (6)
ازالة عقارات عين الحياة 

ازالة عقارات عين الحياة (7)
ازالة عقارات عين الحياة 

 


الخليفة

عين الصيرة

تطوير العشوائيات

عين الحياة

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