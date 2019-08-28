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محافظ الدقهلية: تقديم 6956 طلب تقنين لأوضاع الأراضى حتى الآن وقبول 1025 منها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:44 م
محافظ الدقهلية: تقديم 6956 طلب تقنين لأوضاع الأراضى حتى الآن وقبول 1025 منها محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن تقديم 6956 طلب تقنين أوضاع للأراضي من قبل المواطنين بنطاق المحافظة حتى الآن، وتم قبول 1025 منها، وشدد على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة فى أقرب وقت.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الإسراع فى الرفع المساحى لكل المساحات المطلوب تقنينها، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون فى تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة، ومشددا على أهمية أن تنتهى كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية لعمل منظومة الأملاك برفقة سعد الفرماوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور يحى الشافعى، مدير عام إدارة الأملاك.

 

 

 

 


الدقهلية

تقنين الأراضي

أملاك الدولة

طلبات التقنين

تقنين الاراضى بالقليوبية

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