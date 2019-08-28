محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء وفريق عمل المنظومة برئاسة اللواء أشرف مصطفى، مدير المتابعة الميدانية والمهندس كرم خليفة، مدير متابعة الجهات الحكومية وإيهاب محمود، مدير متابعة الجهة بمجلس الوزراء؛ وذلك بشأن متابعة تنظيم ورشة عمل تحت رعاية محافظ الإسماعيلية والدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك فى إطار سعى المحافظة إلى تطوير أدائها بما يحقق رضا المواطنين، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة أعدت مكاتب كافة الإدارات بالمدن والأحياء والمراكز والمديريات التابعة للمحافظة، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وتوجيهها إلى الجهات المعنية لفحصها وسرعة الرد عليها.

وأشار اللواء أشرف مصطفى، إلى أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية والتى تعد واجهة عصرية للحكومة تعبيرا عن رغبتها فى تحقيق التواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبه العصر الرقمى.

وأكد مدير المتابعة الميدانية بمجلس الوزراء أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تلبية احتياجات وشكاوى المواطنين في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ، وذلك بتلقى شكاوى المواطنين بجميع الجهات المعنية التابعة للمحافظة، وربطها إلكترونيًا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وقام المهندس كرم خليفة بالشرح لمصادر تلقي الشكاوى منها الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة، وأكد على أهمية منظومة الشكاوى ودورها الفعال فى تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم للجهات المسئولة والمسئولين للعمل على حلها، موضحا أهمية السرية فى تلقى الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية كما استعرض طرق التفعيل وإدارة الشكوى على الموقع الإلكتروني ومتابعتها والرد عليها.