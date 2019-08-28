سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:08 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة جانب من اللقاء
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء وفريق عمل المنظومة برئاسة اللواء أشرف مصطفى، مدير المتابعة الميدانية والمهندس كرم خليفة، مدير متابعة الجهات الحكومية وإيهاب محمود، مدير متابعة الجهة بمجلس الوزراء؛ وذلك بشأن متابعة تنظيم ورشة عمل تحت رعاية محافظ الإسماعيلية والدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك فى إطار سعى المحافظة إلى تطوير أدائها بما يحقق رضا المواطنين، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة أعدت مكاتب كافة الإدارات بالمدن والأحياء والمراكز والمديريات التابعة للمحافظة، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وتوجيهها إلى الجهات المعنية لفحصها وسرعة الرد عليها.

وأشار اللواء أشرف مصطفى، إلى أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية  والتى تعد واجهة عصرية للحكومة تعبيرا عن رغبتها فى تحقيق التواصل بين المواطنين والدولة عن طريق  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبه العصر الرقمى.

وأكد مدير المتابعة الميدانية بمجلس الوزراء أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تلبية احتياجات وشكاوى المواطنين في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ، وذلك بتلقى شكاوى المواطنين بجميع  الجهات المعنية التابعة للمحافظة، وربطها إلكترونيًا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وقام المهندس كرم خليفة بالشرح لمصادر تلقي الشكاوى منها الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة، وأكد على أهمية منظومة الشكاوى ودورها الفعال فى تخفيف المعاناة عن المواطنين  بإيصال شكواهم للجهات المسئولة والمسئولين للعمل على حلها، موضحا أهمية السرية فى تلقى الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية كما استعرض طرق التفعيل وإدارة الشكوى على الموقع الإلكتروني ومتابعتها والرد عليها.

 

 


شكاوى المواطنين

مجلس الوزراء

محافظه الاسماعيليه

مركز معلومات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة