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مجلس جامعة الإسكندرية يكرم أعضاء القافلة الطبية السادسة بدولة تنزانيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:48 م
مجلس جامعة الإسكندرية يكرم أعضاء القافلة الطبية السادسة بدولة تنزانيا جانب من التكريم
الإسكندرية أسماء على بدر

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كرم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، الفريق الطبى للجامعة الذى شارك فى القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة إلى دولة تنزانيا، برئاسة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور السفير التنزانى عيسى سليمان ناصور، حيث أكد الكردى أن القافلة التى نظمتها الجامعة، تعد القافلة السادسة على التوالى التى يتم إرسالها لتنزانيا.

ولفت الكردى أن القافلة تعتبر أكبر قافلة من حيث عدد المرضى والعمليات التي تم إجرائها، وأكد أن إرسال مثل تلك القوافل يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وتنزانيا وحرص مصر على تعزيز كافة أوجه التعاون مع دول القارة السمراء، وأضاف الكردى أن القافلة تمكنت خلال فترة عملها التى استمرت خمسة أيام من إجراء 65 عملية جراحية متقدمة و15 عملية رمد للأطفال، وإنطلقت تحت رعاية جمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبى الجامعى، والوكالة الإفريقية للشراكة من أجل التنمية.

فيما أكد السفير التنزانى بمصر، أن جامعة الإسكندرية تعتبر أول جامعة مصرية تشارك فى إرسال القوافل الطبية وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم للشعب التنزانى، وأشار أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية المختلفة لتغطية معظم الحالات المرضية، وأكد السفير أن هناك تعاون كبير بين جامعة الإسكندرية وجامعتى دار السلام وزنزبار بتنزانيا من خلال العديد من إتفاقيات التعاون المبرمة بين الجانبين.

 

 


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