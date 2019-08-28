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مجلس جامعة الأزهر يناقش موعد بداية العام الدراسى واستعدادات الكليات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:20 ص
مجلس جامعة الأزهر يناقش موعد بداية العام الدراسى واستعدادات الكليات محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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يترأس الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة من أجل تحديد موعد بدء الدراسة ومناقشة تفاصيل العام الدراسى الجديد، وبحث استعدادات الكليات لبدء العام الجديد.
 
كما سيتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
 
يذكر أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم فى المرحلة الأولى بلغ 53 ألف و 330 طالب وطالبة، حيث تم غلق باب التسجيل مساء الأحد الماضى ،وسيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
 

مجلس جامعة الازهر

الازهر الشريف

محمد المحرصاوى

العام الدراسى

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