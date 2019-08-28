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ما هى الحالة التى يكون فيها التفتيش صحيحا ولو بغير إذن النيابة؟.. النقض تجيب

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص
ما هى الحالة التى يكون فيها التفتيش صحيحا ولو بغير إذن النيابة؟.. النقض تجيب النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى مهم يتعلق بتفتيش المنازل، حيث قالت إن التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بإذن صاحبه بغير إذن من النيابة العامة صحيح صحة الإجراءات المبنية عليه .

وأوضحت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم ٩٦٨٠ لسنة ٨٦ قضائية، أن المقرر أن التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونًا، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه، وإذ أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له فى الفترة التى تم فيها التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى استدلال سائغ إلى أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان حُرًّا حاصلًا فيما انتهى إليه من أن تفتيش مسكن الطاعنة تم صحيحًا قانونًا، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا .


محكمة النقض

ضوابط تفتيش المنازل

إذن تفتيش المنازل

إجراءات تفتيش المنازل

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