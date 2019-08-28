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لو خايف من نوبات الربو.. 7 أطعمة يمكن أن تزيد من الحالة منها البيض

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:30 م
لو خايف من نوبات الربو.. 7 أطعمة يمكن أن تزيد من الحالة منها البيض أطعمة تزيد من نوبات الربو
كتبت إيناس البنا

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الربو هو مرض التهابي مزمن في الشعب الهوائية، ولا يوجد سبب محدد للإصابة به، ولكن يمكن أن يحدث لك لأسباب مختلفة من شخص لآخر،  ولكن الأساس المشترك لأعراض الربو لدى جميع المرضى هو الاتهاب أو ضيق الشعب الهوائية عند ملامسة أحد مسببات الربو.

نوبات الربو
نوبات الربو

 

بعض الناس يدركون أن ما يأكلونه أو لا يأكلونه له تأثير جيد أو سيء على حالة الربو، ولكن وفقا لتقرير موقع " betterhealth" هناك أطعمة تؤدي إلى نوبة الربو، وتلاحظ أن الأطعمة الأكثر شيوعًا التي تسبب الحساسية هي:

  1. البيض.
  2. الفول السودانى.
  3. الحليب.
  4. القمح.
  5. الصويا.
  6. الروبيان.
  7. الأسماك.

المواد الحافظة الغذائية يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة بالربو، كما تعد إضافات الكبريتيت، مثل كبريتيت الصوديوم، ثنائي كبريتيت البوتاسيوم ، ميتابيسلفيت الصوديوم ، ثنائي كبريتيت الصوديوم وبوتاسيوم ميتابيسلفيت مكونات شائعة لمعالجة الأغذية وإعدادها والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبة ربو لدى الأشخاص المعرضين له.

يعد أسوأ جزء من نوبات الربو هو الجزء الذى تسببه بعض الأطعمة لأنه فريد لكل مريض بالربو، لذا على كل مريض أن يكون على دراية بأنواع الأطعمة التى يمكن أن تؤدى إلى نوبة الربو والابتعاد عنها.

يعتمد علاج الربو على كيفية إدراته من خلال خطة مع الطبيب لمعرفة هل يزداد سواء مع أو بعض تناول الأدوية وما يجب القيام به فى حالات الطوارئ وتناول الأدوية التى تتنوع بين أجهزة الاستنشاق و الأدوية الوقائية طويلة الأجل.


الربو

كبريتيت الصوديوم

الفول السودانى

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