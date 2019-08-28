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لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تعاين 30 منزلاً بأسوان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:20 ص
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تعاين 30 منزلاً بأسوان اللجنة أثناء معاينة المنازل
أسوان - صلاح المسن

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قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة 30 منزلاً بقرية المويسات بمركز أدفو بمحافظة أسوان، من ضمن منازل المتضررين من تأثر منازلهم من زيادة نسبة المياه الجوفية.

كما قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بمعاينة عدد من الوحدات الصحية منها الوحدة الصحية بالعطوانى، والدومارية والبصيلية الوسطى وكلح الجبل.

وأكد العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو فى تصريحات صحفية أن أعمال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط مستمرة لحين الانتهاء من كافة الأعمال المكلفة بها

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (1)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط 
 
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (2)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (3)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (4)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (5)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (6)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (7)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (8)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 

اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط (9)
اللجنة أثناء تفقدها المنازل الآيلة للسقوط

 


ادفو

منازل آيلة للسقوط

وحدات صحية

محافظة اسوان

قرية المويسات

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