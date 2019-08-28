كندا تعلن عن تقديم مليون دولار لدعم الانتخابات الإثيوبية 2020

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أعلنت الحكومة الكندية، أمس الثلاثاء، تقديم مليون دولار فى إطار تعزيز الديموقراطية فى إثيوبيا عبر دعم الانتخابات التى ستجرى العام المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند - فى بيان - إن بلادها ستقدم مليون دولار كتمويل لدعم الانتخابات فى عام 2020 فى إثيوبيا، موضحة أنه سيتم سحب مبلغ التمويل من أصل 10 ملايين دولار تعهدت بهم إلى صندوق "تعزيز وحماية الديمقراطية" خلال المؤتمر العالمى لحرية الإعلام فى لندن فى يوليو الماضي.



وأوضح البيان أن التمويل سيساعد هيئة إدارة الانتخابات فى إثيوبيا على زيادة قدرتها فى مجالات مثل تسجيل الناخبين ودعم ما بعد الانتخابات، ووضع تدابير الشفافية وبناء الثقة مع الناخبين.

ويركز المشروع بشكل خاص على ضمان المشاركة الشاملة فى العملية الانتخابية للنساء والشباب والجماعات العرقية فى جميع المناطق.



وأضافت الوزيرة أن كندا تدعم الجهود التى تبذلها إثيوبيا لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، التى تعد ضرورية لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية.