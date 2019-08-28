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قنصل العراق بالقاهرة يزور مركز الأزهر العالمى لفتوى الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:54 م
قنصل العراق بالقاهرة يزور مركز الأزهر العالمى لفتوى الإلكترونية قنصل العراق بالقاهرة يزور مركز الأزهر العالمى للفتوى
كتب لؤى على

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استقبل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية صباح اليوم الأربعاء المستشار زهير عباس قنصل دولة العراق بالقاهرة فى زيارة تفقدية للمركز؛ حيث تأتى هذه الزيارة فى إطار البحث الذى تُعِدّه سفارة العراق بمصر عن جهود الأزهر الشريف ومؤسساته فى التصدى للفكر المتطرف.

 

وأطلع قنصل العراق بالقاهرة على آليات العمل بالمركز، وأقسامه المتنوعة، ودوره فى مواجهة الأفكار المتطرفة، كما أشاد بهذا الدور الرائد، والجهود المبذولة.

 

 رافق الوفدَ أثناء الزيارة الدكتور خالد سالم نائبًا عن الدكتور أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذى للمركز.


الازهر الشريف

العراق

قنصل العراق

مركز الازهر للفتوى

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