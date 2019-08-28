قرار اليابان بإزالة سيول من القائمة البيضاء للشركاء يدخل حيز التنفيذ اليوم

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يدخل قرار الحكومة اليابانية بازالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم حيز التنفيذ اليوم الأربعاء كما هو مخطط له فى خطوة من شأنها أن تزيد من تفاقم الصدع فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحكومة اليابانية اتخذت قرار إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تخضع الدول فيها لقيود تجارية أقل، في يوم 2 أغسطس الجاري وأصدرت بعدها مشروع قانون منقح من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وطالبت الحكومة الكورية الجنوبية اليابان برفع القرار في عدة مناسبات مثل كلمة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بمناسبة عيد تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، واجتماع وزيري خارجية سول وطوكيو في بكين بالصين مؤخرا، غير أن اليابان لم تستجب لأي من مطالب سول.

وحاول رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك-يون" أمس الثلاثاء اقناع اليابان برفع قرارها قائلا إنه في المقابل قد تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بيد أن اليابان لم تقبل اقتراح "لي".

وأصبحت كوريا الجنوبية التي تمت إضافتها إلى القائمة في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها منها.

يشار إلى أن حذف كوريا الجنوبية سيسمح لليابان بتقييد صادراتها إلى كوريا الجنوبية على نطاق واسع، حيث سيتوجب على المصدرين اليابانيين الحصول على تراخيص لكل حالة تصدير على حده لمئات من المواد الصناعية ذات الأغراض المزدوجة والتي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.