فحص 134 موظفا بديوان محافظة الأقصر للكشف عن تعاطى المخدرات

الأقصر – أحمد مرعى

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، من فعاليات الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الوزارات ودواوين المحافظة والمؤسسات المختلفة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة بجانب حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية والطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إجراء التحاليل لـ134 موظفا بديوان محافظة الأقصر.

وقامت لجنة من الصندوق بقيادة جمعة جابر إبراهيم رئيس اللجنة التابعة لوحدة الكشف عن تعاطى المخدرات، بعمل تحاليل للموظفين بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمحافظات والمؤسسات المختلفة.

وأكد جمعة جابر إبراهيم أنه تم القيام بأعمال التحاليل لـ134 موظفا من الذكور من العاملين بمختلف الإدارات بديوان عام محافظة الأقصر، مشيرا إلى أن التحليل كان مفاجئة وبدون علم مسبق، وأنه سبق وتم القيام بأعمال التحاليل لموظفى مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر والعاملين بهيئة السكك الحديدية بالأقصر، ومؤكداً أن أعمال التحاليل تمت بمشاركة اعضاء اللجنة وهم الدكتورة غادة علاء، والكيميائى احمد محمد محمود، والممرض محمود محمد عبد الرحيم، وناهد سعد على من الشئون القانونية بالمحافظة.

وكان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد اكد استمرار حملات الصندوق للكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأن الكشف إجبارى ومفاجئ والتحاليل ستكون آلية مستمرة للكشف على كافة العاملين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، موضحاً أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما أنه تم تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها لتذليل أى عقبات قد تواجه حملات الكشف.