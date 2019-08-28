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ضبط 40 طن مواد غذائية فاسدة فى حملة تفتيشية مفاجئة على المصانع العاشر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:44 م
ضبط 40 طن مواد غذائية فاسدة فى حملة تفتيشية مفاجئة على المصانع العاشر المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 40 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية فى مصانع العاشر من رمضان ، ذلك ضمن الحملات التموينية والتفتيشية على المصانع والأنشطة التجارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وقامت مديرية تموين الشرقية بحملة تفتيشية على المصانع بمدينة العاشرمن رمضان برئاسة وكيل المديرية وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين وإدارة تموين العاشر من رمضان، وتم ضبط 40 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر بأرقام 428 و 429 "ج. ا. د. ط" ضد صاحب مصنع مواد غذائيه لحيازته 20 طن صلصه منتهية الصلاحيه.

محضر رقم 430 "ج. ا. د. ط" ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائيه لحيازته 1.75 طن بودرة كاكاو منتهيه الصلاحية.

محضر رقم 6988 ج العاشر من رمضان ضد صاحب مصنع ملح طعام غير مرخص، وتم التحفظ على بإجمالى 13.700 طن ملح طعام .

محاضر ضد أصحاب مصانع بالعاشر من رمضان لحيازتهم سلع مجهولة المصدر عباره عن ملح ليمون وبولى كربونات وبروبالين وعصائر بإجمالى6.450 طن.

 

 


الشرقية

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العاشر من رمضان

مصانع مخالفة

مواد غذائية منتهية الصلاحية

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