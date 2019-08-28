ضبط 15 عاطلا وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالبؤر الإجرامية بالخصوص وبنها

فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 15 عاطلا بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وقليوب والخصوص، والعبور وبنها.

وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عباره 200 قرص مخدر، و350 جرام هيروين وكيلو و600 جرام حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.