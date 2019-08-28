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الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:07 م
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ضبط 15 عاطلا وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالبؤر الإجرامية بالخصوص وبنها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:54 م
ضبط 15 عاطلا وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالبؤر الإجرامية بالخصوص وبنها حبس
فريق المحافظات

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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 15 عاطلا بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وقليوب والخصوص، والعبور وبنها.

وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عباره 200 قرص مخدر، و350 جرام هيروين وكيلو و600 جرام حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


مخدرات

البؤر الإجرامية

مديرية امن القليوبية

حملة أمنية

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