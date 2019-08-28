ضبط 15 طن ملح وردة وأسمدة وإحباط بيع 3200 لتر سولار و2480 عبوة مسحوق بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد محمد نصحى مدير الإدارة حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهودة الحملة عن ضبط 90 قضية تموينية متنوعها، منها ضبط منصور ع م ع 55 سنة صاحب مخزن ملح طعام، ويقيم دائرة مركز سوهاج، لحيازته كمية من ملح الطعام الغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على "8" طن ملح طعام، وضبط شريف ف ع 29 سنة صاحب محل ردة وعلف، ويقيم دائرة مركز ساقلتة لحيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 4 " أطنان ردة.

كما تمكنت الحملة من ضبط همام ع ه ع 59 سنة صاحب مخزن أسمدة، ويقيم دائرة مركز سوهاج، لحيازته وعرض أسمدة محظور تداولها خارج بنك التنمية والائتمان الزراعى وأسمدة مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "3" طن و400 كيلو جرام أسمدة مدعمة وضبط وائل ح ح 34 سنة مدير مسئول مركز تعبئة مواد غذائية ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارة مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط " 1.5 " طن سكر و" 1200 " كيلو جرام أرز مدعم وضبط حسن ع ح ع 28 سنة مدير مسئول مخزن منظفات ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط طن و"200 " كيلو جرام كلور وسائل تنظيف أطباق ومعطر ملابس " 2840 " عبوة مسحوق أوكسى وصابون ومعطر

واستكملت الحملة اعمالها بضبط محمد ك ب ع 35 سنة صاحب محطة تموين، ويقيم دائرة مركز سوهاج لتجميعه كمية من السولار لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط " 3200 " لتر سولار وضبط عادل ج س ش 41 سنة صاحب مصنع سناكس بالمنطقة الصناعية ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط " 4800 " عبوة سناكس وضبط مصطفى ح م ع 51 سنة صاحب مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة مركز أخميم لتصرفه فى " 200 " اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم من حصة المستودع وبيعها فى السوق السوداء وضبط خالد م ا ح 43 سنة صاحب تروسيكل ويقيم دائرة مركز المراغة لتجميعه كمية من الدقيق البلدى الخاص بالمخابز البلدية وكمية من الدقيق المربوط على البطاقات التموينية لبيعها فى السوق السوداء وتم ضبط " 800 " كيلو جرام دقيق بلدى مدعم،" 60 " كيلوجرام دقيق مستودعات

وأنهت الحملة أعمالها بضبط خالد ع م س 45 سنة صاحب تروسيكل، ويقيم دائرة مركز البلينا لتجميعه كمية من الدقيق البلدى الخاص بالمخابز البلدية لبيعها فى السوق السوداء وتم ضبط " 700 " كيلوجرام دقيق بلدى مدعم، وضبط أسامة ا ت م 39 سنة صاحب تروسيكل ويقيم دائرة مركز ساقلتة، لتجميعه كمية من السولار لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط "700 " لتر سولار، وكمال ح ع م 54 صاحب محل أدوات كهربائية، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "780 " قطعة أدوات كهربائية، وضبط عبد الحميد ع ع 40 سنة صاحب محل أدوات صحية، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط "547 " قطعة أدوات صحية.

وتم ضبط محمد ر ع ف 31 سنة صاحب كشك لبيع البقالة ويقيم دائرة مركز المراغة لبيعه سجائر أزيد من السعر الرسمى، وتم ضبط " 250 " علبة سجائر، وتم ضبط أحمد ن ع 27 سنة صاحب عربة كارو ويقيم دائرة مركز ساقلتة لتجميعه كمية من أسطوانات البوتاجاز المدعمة صغيرة الحجم لبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط " 19 " اسطوانة بوتاجاز وضبط عمر ع ا28 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط " 85 " كيلوجرام لحوم وضبط عبد الناصر ك ا م 54 سنة مدير مسئول مخبز بلدى - ويقيم دائرة مركز أخميم لاستيلائه.

وتم ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق و" 8 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 13 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا غلق محل تموين اثناء مواعيد العمل و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 4 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز.