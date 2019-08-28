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ضبط نصاب جمع أموال المواطنين بزعم توفير تأشيرات حج لهم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:01 م
ضبط نصاب جمع أموال المواطنين بزعم توفير تأشيرات حج لهم المتهم عقب القبض عليه
كتب ـ محمود عبد الراضي

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب شركة لاستيلائه على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توفير تأشيرات لآداء فريضة الحج، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بشتى الطرق، وفى ضوء مكافحة تلك الجرائم واستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات التطوير العقارى بمحافظة الجيزة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للمملكة العربية السعودية لآداء فريضة الحج للموسم المنصرم.
 
وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى قيام "صاحب ومدير الشركة، بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية "تبديد – ضرب " بممارسة نشاطاً واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى آداء فريضة الحج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات سفرهم للمملكة العربية السعودية، من خلال إيهامهم بتوافر تأشيرات حج لديه بدون قرعة وبأسعار مميزة "خلافاً للحقيقة" ، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية متفاوتة بلغ إجماليها (330 ألف جنيه)، وعقب ذلك تهرب منهم وغلق مقر الشركة نظراً للملاحقة المستمرة لضحاياه.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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