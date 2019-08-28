ضبط مصنع بدون ترخيص 1100 قطعة معدن مجهولة المصدر فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مصنع بدون ترخيص بداخله كميات كبيرة من المعادن مجهولة المصدر بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة،بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة،من ضبط "ع. ف.ع"، 55 سنة، المسئول عن مصنع لتشغيل المعادن بدائرة قسم شرطة البساتين،لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المعادن مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بلد المنشأ لتحقيق أرباح غير مشروع وعثر بداخل المصنع على " 700 قطعة محبس نحاس، 400 قطعه نحاس، 2 أدوات تصنيع"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستنداتش١ش تدل على مصدرها، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.