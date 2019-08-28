ضبط عاطل انتحل صفة صيدلى بحوزته 700 أنبولة مواد مخدرة فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، من شن حملات تموينه على الأسواق والمحلات التجارية بدائرة نقادة، أسفرت عن ضبط عاطل بحوزته 700 أنبولة أدوية داخل جدول المخدرات، محظور تداولها مزاولة مهنة صيدلى بدون ترخيص والإتجار فى الإدوية.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا يفيد ضبط "م.ع أ" بحوزته 700 أنبولة أدوية داخل جدول المخدرات محظور تداولها، ومزاولة مهنة صيدلى بدون ترخيص والإتجار فى الإدوية جدول المخدرات، وبحوزته 1500 مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 113، وتم تحرير المحضر رقم 1946 لسنة 2019.

تم اتخاذ الإجراءات بكافة الوقائع وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.