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ضبط أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية داخل مصنع غرب الإسكندرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:34 م
ضبط أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية داخل مصنع غرب الإسكندرية الأعلاف المضبوطة
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور المحافظ عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وبتعليمات من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع وأماكن التصنيع لكافة المنتجات وحماية المستهلك من الغش التجارى .

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية، قد تمكنت من ضبط مصنع بقرية المعمل بالطريق الصحراوى يقوم بإعادة تعبئة مواد تصنيع أعلاف ومكملات غذائية حيوانية ووضع تواريخ إنتاج وتواريخ صلاحية وهمية (غش تجارى) و غير مدون عليها بيانات.

وذلك تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وبرئاسة جابر عبد الله مدير إدارة تموين العامرية، وعادل عبد العال رئيس رقابة تموين العامرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين الإسكندرية.

حيث تم ضبط 192 شيكارة مولاس غذاء حيوانى زنة الشيكارة 50كجم، 93 شيكارة خميرة جافة فورية زنة الشيكارة 50 كجم، 72 شيكارة مكمل غذائى حيوانى زنة الشيكارة 50كجم، 124شيكارة بروتين وفاتح شهية زنة الشيكارة 50كجم، وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

 


اخبار الاسكندرية

اعلاف حيوانية

تموين الاسكندرية

غرب الاسكندرية

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