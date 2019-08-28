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صور.. نجاح أول عملية لزراعة الكبد فى أحد مستشفيات الكويت

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:39 م
صور.. نجاح أول عملية لزراعة الكبد فى أحد مستشفيات الكويت وزير الصحة وسط الفريق الطبى
كتب محمد تهامى زكى

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فى عملية هى الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، نجاح أول عملية لزراعة كبد، لمريض كويتى فى عقده الخامس، يعانى من فشل الكبد، تكللت العملية التى استغرقت ست ساعات كاملة بالنجاح.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية، أعربت وزارة الصحة فى بيان صحفى، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذى يأتى ضمن سلسلة من إنجازات الوزارة الطبية غير المسبوقة بهدف التقدم بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة المرتبطة ارتباطا وثيقا ببرامج الحكومة لتطوير القطاع الصحى.

وزير الصحة الكويتى وسط الفريق الطبى
وزير الصحة الكويتى وسط الفريق الطبى

وأشار بيان الوزارة، إلى أن عمليات زراعة الكبد من أصعب العمليات الجراحية وتستدعى تعاون وتضافر عدة أقسام طبية متعددة، موضحة أن أشرف على إنجاز هذه العملية فريق طبى كويتى جراحى يتكون من الجراحين الدكتور محمد جمال، الدكتور حسين المحميد، طبيب الباطنية الدكتور منصور الغانم، طبيب التخدير الدكتور عبدالرحمن الرفاعى، إضافة الى فريق بريطانى من مستشفى "كنجز كولج" يتكون من الدكتور وائل جاسم والدكتور هكتور ميلينديز.

من جانبه قال الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتى، وفقا لصحيفة الراى، إن هذا الإنجاز يؤكد أن الوزارة ماضية فى تطوير وتحديث القطاع الصحى للنهوض بمستوى الرعاية الصحية فى البلاد من خلال تطبيق السياسات والبرتوكولات العالمية الطبية فى المستشفيات والرعاية الأولية.

وزير الصحة يستمع لشرح الأطباء
وزير الصحة يستمع لشرح الأطباء

وأعرب الوزير الصباح، عن فخره واعتزازه بما يحققه أطباء الكويت من إنجازات متواصلة تعكس المكانة الطبية البارزة التى تحققها دولة الكويت، فى ظل قيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وزير الصحة
وزير الصحة

 


وزير الصحة

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الكويت

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