صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب للنهوض بالتعليم

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسة برلمانى الطلائع والشباب التى نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة فى قاعة ديوان محافظة محافظة الأقصر، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك بحضور حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور أحمد حمدى نائباً عن الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، وفتحى محمد خير مدير ادارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، وقيادات الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب بمختلف مراكز الشباب بالأقصر.

وأشاد نائب المحافظ بالجلسة التى خصصت لملف "النهوض بالتعليم"، معرباً عن سعادته بالمستوى المتميز الذى ظهر به أعضاء برلمانى الشباب والطلائع بمحافظة الأقصر، وقدرتهم على الحوار والمناقشة بشكل حضارى ومتميز، بالإضافة إلى إلتزامهم بمراعاة قواعد اللغة العربية فضلا عن المشاركة المتميزة للفتيات، مطالباً أعضاء برلمانى الشباب والطلائع بإستمرار تميزهم فى هذا المجال خاصة وأن الشباب هم مستقبل الوطن ولابد من الإستفادة من حماسهم وأفكارهم وخططهم المستقبلية، مشيرا إلى أن الجلسة كانت مثمرة وإنه استمع لطلبات الإحاطة والاسئلة المتميزة المقدمة من طلائع الشباب الذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وأن برلمانى طلائع الشباب به أفكار جيدة تهدف إلى التثقيف والتدريب على ممارسة الحقوق السياسية، وأن الجلسة البرلمانية تعبر عن مستوى التقدم الملحوظ فى التعليم والذى أثر بالايجاب على الطالب المصري، وذلك يرجع للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتى تسعى لتطوير منظومة التعليم وتحديثها.

مؤكدا أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطنين ومساعدتهم وأن الدور المجتمعى للشباب هو طبيعة المرحلة خاصة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ توليه القيادة السياسية يولى إهتماماً كبيراً بالشباب ويحرص دائماً على التفاعل معهم وإشراكهم فى العديد من البرامج التنفيذية والمشروعات القومية والإقتصادية الضخمة بجانب المؤتمرات الشبابية التى تنعقد بصفة دورية.

وبدأت الجلسة التى نظمت فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للشباب، بإعطاء نبذة مختصرة عن أنشطة برلمانى الطلائع والشباب، كما قدم الطلائع والشباب رؤيتهم وأفكارهم فيما يتعلق بملف "النهوض بالتعليم" بالمحافظة واستعرضوا عدد من المشاكل فى مجالى التعليم الأساسى والتعليم الجامعى، وتضمنت الجلسة التى تمثلت فى محاكاة نموذج "مجلس النواب المصري" استخدام الإدوات البرلمانية عبر تقديم عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الخاصة بمجال التعليم، كما تم إصدار عدد من التوصيات المتعلقة بإرتفاع كثافة الطلاب فى الفصول وتطوير المناهج ورفع رواتب المعلمين وما يخص قضية النهوض بالتعليم وهى التوصيات التى أسفرت عنها ورش العمل التى نفذها أعضاء برلمانى الشباب والطلائع.

وفى ختام الجلسة تم فتح باب المناقشة العامة وطرح أسئلة من قبل الأعضاء أجاب عنها ممثل جامعة الأقصر.



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر



جلسة محاكاة برلمانى الطلائع والشباب بالأقصر