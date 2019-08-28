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صور.. مصرع شخص وإجلاء 716 ألفا جراء هطول أمطار غزيرة جنوب غرب اليابان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:07 ص
صور.. مصرع شخص وإجلاء 716 ألفا جراء هطول أمطار غزيرة جنوب غرب اليابان أمطار غزيرة جنوب غرب اليابان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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لقى شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفًا من منازلهم جراء هطول غزير للأمطار فى جنوب غرب اليابان، وتعرضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشملت التحذيرات مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكى فى منطقة كيوشو شمالى البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار فى مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوى فى شمال شرق بحر اليابان.

وتم تسجيل أكثر من 120 ملليمتر من الأمطار فى مدينتى ساجا وتاكو فى غضون ساعة واحدة.

أمطار جنوب غرب اليابان
أمطار جنوب غرب اليابان

 

أمطار غزيرة جنوب غرب اليابان
أمطار غزيرة جنوب غرب اليابان

 

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

 

جانب من الأمطار
جانب من الأمطار

 

غرق الشوارع بمياه الأمطار
غرق الشوارع بمياه الأمطار

 

غرق الشوارع
غرق الشوارع

 

غرق المحطات
غرق المحطات

 


أمطار غزيرة

اليابان

انهيارات أرضية

فيضانات

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