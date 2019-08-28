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صور.. مصرع شخصين وإنقاذ أكثر من 100 آخرين إثر حريق بعبارة فى الفلبين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:48 ص
صور.. مصرع شخصين وإنقاذ أكثر من 100 آخرين إثر حريق بعبارة فى الفلبين جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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لقى شخصين مصرعهم وانقاذ أكثر من 100 آخرين فى حريق بعبارة بالفلبين، حسبما ذكرت صحيفة " ذا انديان اكسبريس".
 
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينى أرماند باليلو إن جهود الإنقاذ مستمرة حى الأن إثر حريق بعبارة قبالة مدينة دابيتان في مقاطعة زامبوانجا ديل نورت.
 
جانب من الحريق
جانب من الحريق
وأكد باليلو أنه تم إنقاذ 102 شخص من بين 544 مسافر عن طريق السفن والقوارب المارة، مؤكدا أنه يبدو أن الحريق بدأ في غرفة المحرك.
 
جهود الإطفاء
جهود الإطفاء
 
وتُعد العبارات وسيلة نقل شائعة في أرخبيل الفلبين ، وتشكل الحوادث المميتة مشكلة بسبب السفن المتهالكة والاكتظاظ وضعف تطبيق السلامة.
 
2202020

 


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