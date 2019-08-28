صور.. مصرع شخصين وإنقاذ أكثر من 100 آخرين إثر حريق بعبارة فى الفلبين

كتب محمد جمال

لقى شخصين مصرعهم وانقاذ أكثر من 100 آخرين فى حريق بعبارة بالفلبين، حسبما ذكرت صحيفة " ذا انديان اكسبريس".

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينى أرماند باليلو إن جهود الإنقاذ مستمرة حى الأن إثر حريق بعبارة قبالة مدينة دابيتان في مقاطعة زامبوانجا ديل نورت.



جانب من الحريق

وأكد باليلو أنه تم إنقاذ 102 شخص من بين 544 مسافر عن طريق السفن والقوارب المارة، مؤكدا أنه يبدو أن الحريق بدأ في غرفة المحرك.



جهود الإطفاء

وتُعد العبارات وسيلة نقل شائعة في أرخبيل الفلبين ، وتشكل الحوادث المميتة مشكلة بسبب السفن المتهالكة والاكتظاظ وضعف تطبيق السلامة.