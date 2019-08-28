صور.. مدينة الأقصر ترفع عجلين نافقين بنهر النيل فى 48 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

على مدار اليوم الماضيين، رصدت كاميرات الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن بمحافظة الأقصر، ظهور حيوانيين نافقين بنهر النيل وذلك فى تجسيد سيئ للغاية للإهمال من المواطنين المخالفين، وتم على الفور التحرك بالتعاون مع مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف، وتم رفعهما من نهر النيل لحماية الأهالى من تلك الحيوانات النافقة التى تتسبب فى نقل الأمراض والأوبئة بين المواطنين.

وفى هذا الصدد صرح العميد أيمن الشريف – فى بيان صحفى - أن هذا الإهمال يرجع إلى المزارعيين الذين يقومون باستحمام الحيوانات مثل الاحصنه والبقر وغيرهم وعند فقدان أى حيوان يقومون بإلقاءه فى المياه دون الخوف من المحاسبه ولأن لا يوجد رادع لهم، مطالبا جهاز حماية النيل بمحاسبة كل المخالفين الذين يقومون بإلقاء تلك الحيوانات.

وناشد العميد أيمن الشريف، هؤلاء المزارعين الحفاظ على هذه النعمة الكبيرة التى وهبنا الله اياها من التلوث، كما وجه رسالة شكر إلى مسئولى الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن على الجهود المضنية المبذولة لنظافة نهر النيل من المخلفات والحشائش بصفة يومية بضفاف نهر النيل.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه كلف رجال رئاسة حى جنوب الأقصر بقيادة حسن خليدى رئيس الحى، بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة الشكاوى اليومية من المواطنين وتجميل نهر النيل بصورة يومية بالتعاون مع الشركة الوطنية للمراسى وخدمات السفن، والتى تتولى إدارة مرسى وزارة السياحة.



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة



مدينة الأقصر وشركة المراسي يرفعان عجلين نافقين بنهر النيل في 48 ساعة