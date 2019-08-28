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صور .. مدير أمن الجيزة يفتتح شوادر "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:10 م
صور .. مدير أمن الجيزة يفتتح شوادر "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية مدير أمن الجيزة خلال افتتاح شوادر كلنا واحد
كتب بهجت أبو ضيف

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افتتح اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، عددا من شوادر مبادرة كلنا واحد، بأنحاء محافظة الجيزة، التى تقدم الأدوات المدرسية، والملابس والأحذية الخاصة بالمدارس، بأسعار مخفضة.

 

والتقى مدير أمن الجيزة عددا من المواطنين، خلال الجولة، التى شارك بها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

وجاءت هذه التحركات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

 

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

 

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" تصل إلى 276 منفذا ثابتا ومتحركا بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

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كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

شوادر كلنا واحد

مديرية امن الجيزة

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