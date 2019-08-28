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صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بتكلفة 11 مليون جنيه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:06 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بتكلفة 11 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تطوير وتوسعات مدرسة سيدي طلحة الإبتدائية بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 4.8 مليون جنيه، وتوسعات مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية، بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 6 ملايين، بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس، كما زرع الاشجار المثمرة بالمدرستين.

وقدم محافظ كفرالشيخ، شكره للسعيد محمد منصور حبيب، معلم خبير دراسات إجتماعية بمدرسة سيدى طلحة الابتدائية، لبلوغه السن القانونية للمعاش، والذى أدى عمله ورسالته النبيلة فى تعليم أجيال المستقبل،مثالاً مشرفاً للمعلمين.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (1)

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والمهندس وفائي الشناوى، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعلاء جودة، مدير إدارة غرب بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (2)

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم افتتاح تطوير وتوسعات مدرسة سيدي طلحة الإبتدائية بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية بتكلفة ملايين و865 ألف جنيه على مساحة 2789م2_أرضى , و4 طوابق  تضم 18 فصل بمدة تنفيذ 9 أشهر، ومدرسة أحمد عرابي  بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية بتكلفة 6 ملايين و210 ألف جنيه على مساحة 7421م2_أرضى ، و 4 طوابق ،تضم 23 فصل، بمدة تنفيذ 9 شهور، لخفض الكثافة بالفصول، لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذاُ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوية. 

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (3)

وقال محافظ كفر الشيخ لأول مرة في تاريخ المحافظة تسليم 136 مدرسة خلال العام المالى الجارى،، وهذا إنجاز غير مسبوق حققته الدولة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحسين ودعم تطوير التعليم وخفض الكثافة بالفصول المدرسية والحد من الفترات فى محافظة كفرالشيخ، تنفيذاُ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (4)

وأضاف المحافظ أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أول أولوياتنا، ونعمل مع كافة الاجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (5)

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم زراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس لرفع مستوي التجميل وزيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة لطلاب المدرسة، مقدمًا الشكر للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع المعلمين والعاملين على جهودهم المبذولة في تحسين مناخ التعليم للمحافظة.

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (6)
 

 

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (7)
 

 

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (8)
 

 

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين (9)
 

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