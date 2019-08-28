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صور.. شاهد أعمال حفر وتركيب مواسير "خط السيب" للصرف الصحى بمدينة الطود

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:44 ص
صور.. شاهد أعمال حفر وتركيب مواسير "خط السيب" للصرف الصحى بمدينة الطود أعمال الحفر
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، أعمال حفر وتركيب مواسير "خط السيب" للصرف الصحى بمدينة الطود، وذلك بدايةً من محطة المعالجة للصرف الصحى بالضمان بحاجر العديسات بحري، مروراً بطريق المصلب وإنتهاءاً بترعة الملاحة.

كما شدد رئيس المدينة على الشركه المنفذة لأعمال الحفر والتركيب لمواسير خط السيب، بضرورة رفع أتربة الحفر أول بأول، وسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بتركيب مواسير خط السيب، وذلك لعدم إعاقة الطريق من أمام المارة بالمنطقة.

اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود (1)
اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود

 

اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود (2)
اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود

 

اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود (3)
اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود

 

اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود (4)
اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود

 

اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود (5)
اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود

 

اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود (6)
اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود

 

اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود (7)
اعمال حفر وتركيب مواسير خط السيب للصرف الصحى بمدينه الطود

 


الاقصر

حفر الصرف الصحى بالاقصر

مدينة الطود

تركيب مواسير الصرف بالطود

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