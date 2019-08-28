صور.. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طبنجة صوت وعدد من الطلقات

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى لمطار القاهرة مبنى الركاب رقم 1 برئاسة أميرة عطية نجدى من ضبط محاولة تهريب طبنجة صوت وعدة طلقات خاصة بها لمخالفة قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم لسنة 1963 وتعديلاته.

بناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى بالاشتباه فى محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا القادمة من مالبنزا بإيطاليا تهريب بضائع ممنوعة.

وبالعرض على أميرة عطية مديرة الإدارة قررت تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، تحت إشراف محمد عيد نائب مدير الإدارة بالإنابة حيث تبين وجود طبنجة صوت وعدة طلقات خاصة بها مخبأة داخل حقيبته.

قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



















