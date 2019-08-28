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صور.. جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بـ14 معملا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:58 م
صور.. جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بـ14 معملا جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
كتب محمود راغب

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واصلت جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2019 -2020.

وشهدت معامل الحاسب الآلى بكلية الآداب بجامعة عين شمس، توافد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل الرغبات، حيث شهدت الكلية إقبالا متوسطا من الطلاب.

وعلقت الكلية عدد من الإرشادات أمام الطلاب، لتسهيل عمليات تسجيل الرغبات، ويستقبل عدد من المتخصصين الطلاب لمساعدتهم خلال أعمال تسجيل الرغبات والرد على استفساراتهم.

وتستقبل جامعة عين شمس طلاب المرحلة الثالثة من خلال 14 معمل حاسب إلى مزودة بـ 306 أجهزة كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة،وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلًا عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وكان أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، بدأت تسجيل رغبات 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، حيث انطلقت أعمال المرحلة رسميا السبت الماضى.

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق (2)

جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

 

جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق (3)
جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

 

جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق (4)
جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

 

جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق (5)
جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 

 

جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق (1)
جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

 


جامعه عين شمس

التنسيق

تنسيق 2019

المرحله الاولى للتنسيق

طلاب الثانويه

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