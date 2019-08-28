صور.. توقيع وتسليم 776 عقد تقنين أراضى أملاك دولة بقنا والمنيا

قنا - وائل محمد

سلم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الدفعة الأولى من العقود الابتدائية لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد وعددها 233 عقدا، وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، جاء ذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين .

وأوضح الهجان أن الـ 233عقدا تم تسليمها بمدن "أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف – قنا – قفط – قوص – نقاده" بإجمالى 187 عقد مبانى بمساحة 46 الف و 702 متر مربع و46 عقد زراعة بمساحة 168 فدانا و21 قيراطا، لافتا إلى انه سيتم تسليم باقى العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط على دفعات متتالية فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها .

وأكد الهجان أنه تم توزيع هذه العقود على المواطنين من واضعى اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط ليتم بعدها استلام العقد النهائى .

وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة كل فى نطاق مركزه واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة مؤكدًا أن إجمالى طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 40 ألف و957 طلبا بالقرى والمراكز .

وفى المنيا، أعلن اللواء المحافظ قاسم حسين، أن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التى وقعتها المحافظة حتى الآن بلغت 543 عقداً منها 379 عقد زراعة، 164 عقد مبانى، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وذلك بإجمالى مساحات تصل إلى حوالى 13049 فدان زراعى و 29447.9 متر مربع مبانى، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانونى لها بنسبة 25%، والذى بلغ 256مليون و513 ألف و571 جنيه.

جاء ذلك خلال توقيع المحافظ اليوم لـ122 عقدا جديدا مع عدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين، بعد أن سددوا المقدمات القانونية للمساحة، بحضور احمد جبريل السكرتير العام المساعد والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة .

وأوضح المحافظ أن توقيع العقود يأتى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

واستعرض المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة خلال الاجتماع الذى عقد اليوم قبيل توقيع العقود عرض اللجنة الفنية والتقييم لحالات بيع أراضى أملاك الدولة.



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني لأملاك الدولة بالمنيا



محافظ قنا يسلم 233 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين



محافظ قنا يسلم 233 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين



محافظ قنا يسلم 233 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين