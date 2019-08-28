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صور.. تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين بالوادى الجديد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:25 م
صور.. تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين بالوادى الجديد محطة الطاقة الشمسية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت نقابة المهندسين بالوادى الجديد عن بدء تركيب محطة الطاقة الشمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابه المهندسين بالخارجة وذلك ضمن خطة النقابة لتطوير منظومة التطوير والإحلال وتطبيق نظم تشغيل منشآت النقابة بالطاقة الشمسية.

 

وقال المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالمحافظة، إن أعمال التركيب جرت تحت إشراف مركز تحديث الصناعة برئاسة الدكتورة هند فروح مدير مشروع أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة و التى تساهم بنسبة 50 % من التكلفة وإشراف المهندس أحمد محمود أبو بكر كهرباء قوى والمهندس أسامة جمعة من النقابه الفرعية بالوادى الجديد.

 

تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين (2)
تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين 

 

تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين (3)
تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين 

 

تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين (4)
تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين 

 

تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين (5)
تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين 

 

تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين (1)
تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلو وات بمبنى نقابة المهندسين 

الوادى الجديد

نقابة المهندسين بالوادى الجديد

الطاقة الشمسية بالوادى الجديد

الطاقة الشمسية

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