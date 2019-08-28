صور.. "الهلال الأحمر المصرى" فرع الأقصر يدشن حمله "صيف أمن" لgتوعية بالتغيرات المناخية

الأقصر – أحمد مرعى

دشنت جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع الأقصر، حملة "صيف أمن" وتوعية ما يقارب من 1000 مواطن أقصرى، وذلك إيماناً بالدور الإيجابى الذى يقوم به الهلال الأحمر المصرى فى رفع الوعى المجتمعى والحق على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وقالت علياء عبد الماجد مسئول الشباب بجمعيه الهلال الأحمر المصرى، فرع الأقصر، أن الحمله بدأت داخل العبارة النهرية، والتى تنقل أعداد كبيرة من شرق المدينة إلى غربها والعكس، وذلك للحث على أهمية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوضيح الأسباب التى تؤدى لتزايد تلك الظاهرة والنتائج المترتبة عليها، وكذلك طرق الحد من تلك الظاهرة من أجل مجتمع أمن والعمل على مواجه التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد.

وأضافت علياء عبد الماجد فى بيان صحفى لها، أن عدد من الشباب المتطوعين قاموا بعمل التوعية اللازمة حول معرفة أسباب الإصابة بضربة الشمس والأعراض الناتجة عنها، وطرق الوقاية عن طريق الإسعاف الأولى بطرق سهله منها التبريد بالمياة أووضع الكمادات الباردة، وكذلك وتوضيح أسباب الإنهاك الحرارى وطرق الوقاية بتعويض الجسم بالكميات الكافيه من السوائل مياة وعصائر، مع التركيز على أهمية شرب المياه بمعدل 8 أكواب مياه على الأقل يومياً أى مايعادل 2 لتر كحد أدني.



الهلال الاحمر المصرى بالاقصر يدشن حمله صيف أمن



الهلال الاحمر المصرى بالاقصر يدشن حمله صيف أمن



الهلال الاحمر المصرى بالاقصر يدشن حمله صيف أمن



الهلال الاحمر المصرى بالاقصر يدشن حمله صيف أمن



الهلال الاحمر المصرى بالاقصر يدشن حمله صيف أمن



الهلال الاحمر المصرى بالاقصر يدشن حمله صيف أمن



الهلال الاحمر المصرى بالاقصر يدشن حمله صيف أمن