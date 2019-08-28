صور.. إجراء القرعة العلنية لعدد 48 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة أبو زنيمة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أجرت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الإلكترونية لعدد 48 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الثانى.

وقال المحاسب محمد حسن رئيس مدينة أبو زنيمة، إن القرعة جرت بقاعة المجلس المحلى بمجلس مدينة أبوزنيمة بحضور جميع المستحقين.

وأوضح "حسن"، أنه قد جرى الإعلان عن أسماء المستحقين بالكشوف الوحدة السكنية تمهيدا لتسليمها للمستحقين عقب إنهاء كل الإجراءات.

وأكد أن الوحدة المحلية حريصة على إجراء القرعة أولا بأول لجميع المواطنين المستحقين الذين ترد أسمائهم بموافقة من قبل جهاز تنمية سيناء.

وعلى جانب آخر، شنت الوحدة المحلية لمدينة نوبيع اليوم حملة موسعة بمنطقة الترابين لتنفيذ الموجة 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمدينة برئاسة علي الشحات رئيس مدينة نوييع.

وقال على الشحات رئيس المدينة، إن عمليات الإزالة جري تنفيذها لـ16 حالة، موضحا أن المستهدف كان 7 حالات فقط بالمنطقة ولكن بعض المواطنين استغلوا فترة إجازة عيد الأضحى وقاموا بالتوسع في منازلهم من خلال بناء الأسوار حولها، مؤكدا أن حملات الإزالة مستمرة ولا تهاون عن ملاحقة المخالفين واستراد جميع أملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا بسرعة سداد الرسوم وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية حتى لا يتم إلغاء طلب التقنين واعتباره كأن لم يكن وإدراج الأرض ضمن حملات إزالة التعديات واستردادها بالطريق الإدارى.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضى.



إجراء القرعة العلنية لعدد 48 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة أبو زنيمة



إجراء القرعة العلنية لعدد 48 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة أبو زنيمة



إجراء القرعة العلنية لعدد 48 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة أبو زنيمة



جانب من حملة الازالات



جانب من حملة الازالات