شاهد.. صور تبرز جمال مدينة "بورفؤاد" وتميزها بالطراز المعمارى الفرنسى

بورسعيد ــ محمد فرج

بورفؤاد مدينة تنفرد بموقعها المتميز بقارة آسيا فضلا أنها تقع شرق مدينة بورسعيد على المدخل الشمالى لقناة السويس وتبلغ مساحتها حوالى 505 كليو متر مربع وعدد سكانها خلال عام 2019، 105 آلاف و343 نسمة بينهم 53 ألفا و558 ذكور و51 ألفا 785 إناث .

ويقول المهند س محمد عبده رئيس مجلس مدينة بورفؤاد لـ"اليوم السابع"، إن المدينة أنشئت عام 1920، وكان يقطنها آنذاك ما يقرب من 800 مواطن من الجاليات الأجنبية الذين كانوا يعملون بهيئة قناة السويس، وقد صممت خلال هذه الفترة على أحدث طراز معمارى فرنسى وتم افتتاحها فى 1926 بهدف خدمة مرفق قناة السويس الذى يمتد من البحر الأبيض المتوسط حتى البحر الأحمر جنوبا وسيمت "بورفؤاد " نسبة إلى الملك فؤاد الأول .

وأضاف رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، أن موقعها الفريد الذى يتوسط قارتى آسيا وأفريقيا جعلها تتميز بمناخ معتدل أغلب فترات العام فضلا أن موقعها المتميز يضفى عليها مزيدا من الجمال والهدوء بجانب كونها أنسب المناطق التى يمكن استغلالها سياحيا خلال فصل الصيف والشتاء، حيث يحدها شمالا البحر الأبيض وغربا قناة السويس وشرقا التفريعة .

وتابع: أن بورفؤاد أنشئت على شكل فيلات متراصة صممت على الطراز الفرنسى حيث الشوارع الواسعة التى تظلها واحة من الأشجار فضلا عن السيولة المرورية والمساحات الخضراء، ومنتزها عاما على مساحة 26 ألفا و210 أمتار مربعة.

وفى سياق متصل، أكد أن هناك مجمعا إسلاميا يطل على ضفاف قناة السويس من الناحية المواجهة لمبنى هيئة قناة السويس حيث يبلغ ارتفاع مئذنته 160 مترا، وهناك أيضا من المساجد التى تحظى بها بورفؤاد مثل مسجد الشعراوى ومسجد سيدنا حمزة ومسجد السيدة خديجة ومسجد الوهاب .

ولفت أن بورفؤاد بها الترسانة البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس فضلا عن العديد بالشركات الأخرى التى تقوم على خدمة وإصلاح السفن مما يزيد من الأهمية الإقتصادية والسياحية من حيث موقعها الفريد .

ومأشار إلى أن بورفؤاد تتميز بأنها أقل نسبة تلوث واقل نسبة أمية على مستوى الجمهورية بجانب الميادين الواسعة و المسطحات الخضراء الشاسعة .