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سقوط 7 أشخاص وراء سرقة سيارة وبيعها بالجيزة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:36 م
سقوط 7 أشخاص وراء سرقة سيارة وبيعها بالجيزة سرقة سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 6 أشخاص، لاتهامهم بسرقة سيارة ملاكى، وبيعها عدة مرات بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه أنه اكتشف تعرض سيارته الملاكى للسرقة على يد مجهولين، أثناء ركنها أمام مول تجارى بطريق الاسكندرية الصحراوى.

 

بإجراء التحريات، تبين للمقدم ‘سلام سمير رئيس مباحث كرداسة، أن "أحمد.م" و"أحمد.أ" عاطلين، وراء ارتكاب الواقعة، بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول، أثناء اختبائه بمزرعة فى محافظة البحيرة، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة، وبيعها بمبلغ 7 الاف جنيه، لعاملين.

 

بإعداد كمين للعاملين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشراء السيارة المسروقة، وبيعها بمبلغ 12 ألف جنيه، لعاطل وسائق، بإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وذكرا أنهما باعا السيارة بمبلغ 30 ألف جنيه، لأحد الأشخاص يدعى "تامر.ع"، وتمكن رجال المباحث من ضبط، وأرشد عن السيارة المسروقة.

 

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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تشكيل عصابى

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امن الجيزة

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