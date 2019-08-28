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سائق توك توك بمشتول السوق يتهم 3 رجال وسيدة بمحاولة سرقته بالإكراه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:10 م
سائق توك توك بمشتول السوق يتهم 3 رجال وسيدة بمحاولة سرقته بالإكراه محمود سائق التوك توك
الشرقية - فتحية الديب

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اتهمت أسرة سائق توك توك بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، 3 رجال مجهولون وسيدة منتقبة باستدراج نجلهم لتوصيلهم وقاموا بالتعدى عليه بالمطاوى لسرقته لكن محاولتهم فشلت بسبب تدخل الأهالى، وتم إصابة المجنى عليه بجرح قطعى بالرقبة والذراعين.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية بالشرقية.

 

ويفيد أثناء سير المجنى عليه" محمود أشرف" 17 سنة، بالتوك التوك داخل مدينة مشتول السوق، طلب منه 3 شباب وسيدة منتقبة، توصيلهم إلى قرية المناصرة، وأثناء سيره طالبوه بالتوقف بمنطقة زراعات فطلبوا منه بالنزول وترك التوك التوك، وعندما أعترضهم قاموا بالتعدى عليه بالمطاوى وتركه فى أرض زراعية، غارقا فى دمه تم نقله للمستشفي.

 

وأفاد التقرير الطبى جرح قطعى بالرقبة بالخلف والأمام طوله 20 سم 44 غرزة، وجرح فى اليد اليمنى 5 سم،وجرح بالإبهام الايسر 8 سم، تم اتخاذ الاجراء اللازم وتحرر المحضر رقم 5561 لسنه 2019 جنح مشتول السوق، ويقوم ضباط مباحث مشتول السوق بفحص الواقعة للتأكد من ملابساتها.


الشرقية

سرقة سائق توك توك

مشتول السوق

مدير امن الشرقية

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