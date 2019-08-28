زوج فى دعوى نشوز: زوجتى تتحرش بجارى وتسببت فى فضيحتى

كتبت ــ أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهم فيها زوجته بالخروج عن طاعته وممارسة أفعال غير أخلاقية وخيانته، ليؤكد:" وصلت بها البجاحة بأن تتحرش بجاري، وتدفعه للاستغاثة منها بقسم الشرطة وتحرير بلاغ ضدها، والتسبب بفضحي بالمنطقة السكنية التي أقيم بها"، ليطالب بإثبات نشوزها وحرمانها من حقوقها الشرعية وإسقاط حقها فى الزواج مرة أخرى.

وذكر الزوج "حاتم.ر.ال"، فى الدعوى التى حملت رقم 568 لسنة 2019، أثناء جلسات تسوية المنازعات: "اكتشفت بعد الزواج بثلاثة شهور، بأنني وقعت فى حب زوجة مريضة بداء الخيانة، تلعب بالبيضة والحجر لا تهتم إلا بالكلام المعسول وتحطم العادات والتقاليد، لدرجة دفعتها بمعاكسة جاري، وطلب الحديث غير الأخلاقي معه، علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بفيديوهات ورسائل قدمها لقسم الشرطة وهو يشكو من محاولتها تدمير حياته وزوجته".

ويتابع الزوج: "كانت تستغل خروجى والسفر لعملى بالخارج، وتقوم بترك المنزل وقضاء فترة غيابى ما بين منزل صديقاتها، وعندما أشتكيها لوالديها وأطلب منهم أن يقنوعها بالعدول عن تلك التصرفات، ترفض وتهدد بالانتحار".

واستطرد: "عندما اطلعت علي نسخ من محادثاتها مع جاري، والكلمات الإباحية التى تستخدمها، قررت تطليقها ولكنها ابتزتني بقائمة المنقولات ومؤخر الصداق، ورفض الطلاق بشكل ودي".

وأكد: "قضيت عمرى أنتظر الزواج وعندما أقدمت على التجربة لعنت حظى التعيس، بعد أن أصبحت مقيم فى المحاكم وأقسام الشرطة لأتخلص من زوجتى المريضة، وإثبات خيانتها لى، واسترداد ممتلكاتى ونشوزها وحرمانها من حق الزواج مرة أخرى لرحمة غيرى من شرها".