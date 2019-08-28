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رياضة الأقصر: لدينا صالة مغطاة لكرة اليد أنشئت فى 2009 بـ25 مليون جنيه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:00 ص
رياضة الأقصر: لدينا صالة مغطاة لكرة اليد أنشئت فى 2009 بـ25 مليون جنيه
الأقصر – أحمد مرعى

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أبطال كرة اليد من شباب المنتخب المصرى الفائزين ببطولة كأس العالم بدولة مقدونيا مؤخراً بالتفوق على المنتخب الألمانى فى المباراة النهائية وتكريمهم من الرئيس، ساهموا فى تقديم خطوة دعم كبرى لأطفال وشباب محافظات مصر للمضى قدماً فى الالتحاق بتلك اللعبة التى يعشقها قطاع كبير من أبناء صعيد مصر ويشاركون فى أندية ومسابقات محلية بصورة سنوية لـ"كرة اليد".

ففى محافظة الأقصر يتم تنظيم مسابقات متنوعة لكرة اليد حيث استضافت المحافظة مؤخراً بطولة الجمهورية لكرة اليد وكذلك بطولة المنطقة الأزهرية بالأقصر لكرة اليد، وحالياً تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بتجهيز كافة الملاعب والصالات المغطاة لخدمة كأس العالم لكرة اليد 2021 المقرر عقد مباريات بها فى الأقصر.

فى هذا الصدد يقول حفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إنه لخدمة مصر فى بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته فى 2021، تقرر إنشاء صالة مغطاة جديدة بمدينة طيبة شمالى الأقصر والتى تم اختيار مساحة 8 أفدنة، وسيتم بناؤها على شكل "قبو زجاجى" وتقرر استغلال المساحات المتبقية فى إنشاء 3 ملاعب تدريب ومبانى خدمية أخرى تابعة للصالة، كما يتم تجهيز صالة نادى المدينة المنورة بمدينة الأقصر، مؤكداً على أن المحافظة بالفعل تضم صالة مغطاة بالفعل بمدينة طيبة والتى تم افتتاحها فى عام 2009 وبلغت تكلفة إنشاؤها وقتها حوالى 25 مليون جنيه. 

وأضاف وكيل شباب ورياضة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للمديرية لخدمة اللعبات الجماعية ومنها لعبة كرة اليد، تم مؤخراً الانتهاء من تطوير واستلام 3 ملاعب خماسية بنسبة تنفيذ 100% وتشمل ملاعب مراكز الشباب بالرزيقات بحرى بأرمنت، والجرادات والسنابلة بالطود، والمدامود بحرى بالزينية، مضيفاً أنه هناك أيضاً 9 ملاعب خماسية تم فرش النجيلة بها وجارى رفع كفاءة الإنارة والأسوار بها، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، وتشمل ملاعب مراكز شباب البياضية، والبغدادى، ونجع قباح بالطود، والكلابية شرق بإسنا، والحلة بإسنا، والعضايمة بإسنا، والترعة شرق بإسنا، والبحر بالفارسية بإسنا، والضمان بالطود.

وأشار إلى أنه هناك 7 ملاعب تم فرش التربة الزلطية بها وجارى العمل على تطويرها، وتشمل ملاعب مراكز شباب الغريرة بإسنا، والزينية قبلى بالزينية، وأولاد الشيخ بأرمنت، ونجع العرب بإسنا، والرزيقات قبلى بأرمنت، ونجع خميس بالطود، والديمقراط بأرمنت، كما تم استكمال مبنى ادارى مركز شباب أبو سعيد شرق بإسنا، واستكمال المبنى الادارى لنادى المساوية بإسنا.

وفى جانب الفرق الطلابية يقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه تقام بصورة سنوية تصفيات بطولة كرة اليد فى مركز شباب السلام بإسنا تصفيات بطولة كرة اليد على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، ويشارك فيها فرق معهد الأقالتة بإدارة القرنة، وفريق معهد الحاجة فاطمة بإدارة أرمنت، وغيرها من الفرق لكرة اليد بالأقصر.

ومن جانبه يقول الكابتن أحمد شيتوس مدرب كرة يد بالأقصر ولاعب بنادى الزهراء، إنه كان يلعب كرة اليد لعدة سنوات مضت وقرر تدشين أكاديمية لتدريب الشباب الراغبين فى لعب كرة اليد لتقديم أبطال لخدمة تلك اللعبة التى ترفع رأس مصر فى كل بطولة عالمية تشارك بها، وأبرزها مؤخراً فوز منتخب الشباب ببطولة العالم فى مقدونيا.

 

الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (1)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (2)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (3)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (4)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (5)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (6)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (7)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (8)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (9)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (10)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (11)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (12)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (13)
 
الأقصر تدعم مستقبل الأطفال والشباب في لعبة كرة اليد (14)
 

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