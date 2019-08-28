سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رادار المرور يضبط 1725 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:40 ص
رادار المرور يضبط 1725 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات رادار - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1725 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادار بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 

حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

بسام راضي : الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى

البترول:إنتاج حقل "ظهر" يتخطى الـ3 مليار قدم مكعب غاز يوميا نهاية العام الجارى

السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

السيسى يطالب بقمة التيكاد مؤسسات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار فى أفريقيا

السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص

السيسى فى افتتاح قمة التيكاد: أراضى أفريقيا غنية بالثروات والفرص

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

السكة الحديد: إنهاء أعمال تطوير محطة مصر نهاية سبتمبر المقبل

الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام

الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

متقولش ريحته وحشة.. اعرف فوائد تناول الثوم على الريق

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة