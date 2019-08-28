رئيس وزراء اليابان: سنواصل جهودنا الدبلوماسية لتخفيف التوترات بالشرق الأوسط

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أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى اليوم الأربعاء أن بلاده ستواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات فى الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف بمدينة "يوكوهاما".

وقال رئيس الوزراء اليابانى - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن بلاده ستأخذ فى الاعتبار نوايا القادة الإيرانيين، كما أنها ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمى.

بدوره، رحب ظريف بدور الحكومة اليابانية، وأكد أن بلاده لا ترغب في زيادة التوترات، وأشار إلى أنه يجب أن تكون جميع الدول قادرة على ممارسة حقوقها على أساس القانون الدولي.