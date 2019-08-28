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رئيس حزب العمال المعارض يطلب مقابلة الملكة إليزابيث لمناقشة "بريكست"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:31 م
رئيس حزب العمال المعارض يطلب مقابلة الملكة إليزابيث لمناقشة "بريكست" الملكة إليزابيث
وكالات

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طلب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، مقابلة الملكة إليزابيث للتعبير عن قلقه تجاه نية رئيس الوزراء تعليق عمل البرلمان قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الخبيرة السياسية في صحيفة "ذي جارديان"، هيذر ستيوارت، أن كوربين كتب رسالة للملكة "أعرب فيها عن قلقه تجاه إعلان بوريس جونسون أنه سيعلق عمل البرلمان، وطلب مقابلتها".

وكان جونسون طلب من الملكة إذنا لتعليق عمل البرلمان من الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، وحتى 14 أكتوبر المقبل.

وتثير فكرة تعليق عمل البرلمان وإغلاقه جدلا واسعا في بريطانيا، حيث قال المراقبون إنها ستوقف النواب عن لعب دورهم الديمقراطي في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت أحزاب المعارضة البريطانية،أمس الثلاثاء، أنها اتفقت على العمل معا من أجل منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لكن إذا تم تعليق البرلمان في العاشر من سبتمبر، كما هو مقترح، فسيكون أمامهم فقط بضعة أيام للقيام بأي خطوة، بما في ذلك التصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون.

 


حزب العمال البريطاني

الملكة إليزابيث

رئيس الوزراء البريطاني

البرلمان البريطانى

بوريس جونسون

جيريمي كوربين

بريكست

الاتحاد الأوروبي

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