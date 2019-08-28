رئيس جامعة القاهرة: تجديدات معهد الأورام على أعلى مستوى وكشوف بالمتبرعين قريبا

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن إعادة ترميم المبنى الشمالى وتجديد المبنى الجنوبى لمعهد الأورام ينفذ على أعلى مستوى عالمى، وبأحسن المواصفات الدولية، مؤكدا أنه طلب كشوف تفصيلية بالمتبرعين لمعهد الأورام وسيعلنها عما قريب، موضحا أن التبرعات ستغطى التكلفة وأعمال الترميم.

وأضاف الخشت، خلال مؤتمر الصحفى الذى يعقده رئيس جامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء بقاعة أحمد لطفى السيد، لاستعراض إنجازات جامعة القاهرة حتى تقدمت فى التصنيفات الدولية، أن تجديد معهد الأورام سيزيد الاستيعاب بنسبة 30%، مشيرا إلى أنه استكمل تجديده بعد توقفه 10 سنوات وعندما بدأ فيه أثيرت التخوفات من سقوطه ما دعاه لتشكيل لجنة من أجل تقييم حالة المبنى قبل تطوير بتكلفة 330 مليون لتنفيذه على أحدث مستوى عالمي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه جارى الانتهاء من وحدة الطوارئ الجديدة بقصر العينى بتكلفة 130 مليون جنيه، ويعمل على حل مشكلات العيادات الخارجية للمشروع اليابانى بمستشفى أبو الريش لاعتراض بعد أهالى المنطقة وبناء حوائط سد، على أن ينتهى 2020 واليابان خصصت منحة إضافية.