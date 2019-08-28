رئيس بلدية إسطنبول: الشعب لم يعد يصدق وعود أردوغان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال أكرم إمام أغلو رئيس بلدية اسطنبول، مهاجما الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، أن "الشعب لم يعد يصدق وعود أردوغان".

وفى مقابلة مع صحيفة جمهوريت قال إمام أغلو معلقاً على تعيينات مجالس الوصاية: "لم يصدق الشعب الوعود، والأن اسطنبول فى أيدى أمينة".

وأضاف مضيفاً: "السيد رئيس الجمهورية كان يعتقد أن كل شىء يمكن فعله أو أن أى شىء يمكن أن يحدث بقرار شخص واحد ولكن هذا غير صحيح".

وتولى أوغلو منصبه فى يونيو الماضى بعد أن فاز على مرشح حزب العدالة والتنمية فى بلدية اسطنبول معقل الحزب الحاكم وتفوق على أردوغان سياسيا، واصبح غريمه المستقبلى.