دراسة: رياضة كرة القدم تحمى طفلك من الاكتئاب عندما يكبر

كتبت فاطمة خليل

لعبة كرة القدم من الألعاب الجماعية التى يحبها الأطفال، كما أن لها فوائد صحية عديدة، منها تقوية العظام والعضلات، وقد أظهرت دراسة حديثة أن اشتراك الأطفال فى الألعاب الجماعية مثل: كرة القدم قد يساعد على تجنب الاكتئاب.



لعبة كرة القدم

وبحثت الدراسة، التى نشرها موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى، في بيانات 6666 طفلاً، ووجد الباحثون أنه من بين الأطفال الذين تعرضوا لتجارب سلبية في مرحلة الطفولة (مثل سوء المعاملة أو انفصال الوالدين)، وشاركوا في الألعاب الرياضية الجماعية كانت لهم صحة نفسية أفضل في مرحلة البلوغ.

وقال جو أوسترمان، أخصائي الصحة السلوكية للأطفال، أن الدراسة وجدت أن الرياضات الجماعية تمنح حماية من الاكتئاب والأمراض النفسية في الأطفال الذين تعرضوا لأحداث صعبة فى حياتهم، حيث أن هؤلاء الأطفال، عندما كانوا أكبر سناً، لم يصابوا بالاكتئاب مقارنة بالذين لم يشاركوا في أنشطة جماعية أو رياضية.



الرياضة للطفل

وأوضح أن الرياضة الجماعية تساعد الأطفال على تعلم المهارات الاجتماعية الهامة وكيفية التفاعل مع أقرانهم بشكل أكثر فعالية، فمن خلال الرياضة الجماعية، يتعلم الأطفال كيفية القيادة والتفاوض مع الأطفال الآخرين للوصول إلى هدف مشترك.

كما إن وجود أطفالك في أنشطة اجتماعية منظمة يمكنهم أن يتعلموا بشكل أفضل ويساعد على بناء الثبات والمرونة، وهو ما يؤثر بالإيجاب على بناء شخصيتهم فى المستقبل.