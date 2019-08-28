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دراسة أمريكية تربط السمنة بضعف حاسة التذوق دون المساس بالنهايات العصبية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:00 م
دراسة أمريكية تربط السمنة بضعف حاسة التذوق دون المساس بالنهايات العصبية السمنة
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن البدانة تقلل من حاسة التذوق.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بينجهامتون بولاية جامعة نيويورك، أنه من المعروف أن حاسة الشم تتغير مع السمنة، لكن التغييرات العصبية الأساسية فى حاسة التذوق لا تزال موضع البحث.

وقالت "باتريشيا دي لورينزو" أستاذة علم النفس بجامعة بينجهامتون "من المدهش أننا نعرف القليل عن مدى تأثر الذوق بالسمنة، بالنظر إلى أن مذاق الطعام عامل كبير في تحديد ما نختار تناوله".

ولمعالجة هذه المشكلة، سعى فريق من الباحثين من بينهم "دي لورينزو" وطالب الدراسات العليا السابق "مايكل فايس" إلى تفصيل آثار السمنة على الاستجابات لمحفزات التذوق في نواة “tractus solitaries” ، وهي جزء من الدماغ يشارك في معالجة التذوق.

وجد الباحثون أن استجابات الذوق في الفئران السمنة كانت أصغر من حيث الحجم، وأقصر في المدة واستغرق الأمر وقتًا أطول لتطويرها، مقارنةً بتلك الموجودة في الفئران التى لم تتناول الدهون.

وتشير هذه النتائج إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون ينتج ردودًا غير واضحة ، ولكنها أكثر تأثيراً على الذوق في الدماغ ، وتسبب ترابط ضعيف بين استجابات الذوق والسلوكيات.

 


السمنة

حاسة التذوق

التذوق

البدانة والتذوق

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