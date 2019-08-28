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حيثيات قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:30 م
حيثيات قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام وذلك على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتى تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها.

 

وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد المذيعة ريهام سعيد مذيعة برنامج "صبايا" على قناة الحياة.

 

وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو فى حقها، كما تابعت أراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.

 

وخلصت اللجنة إلى الآتى :

• أن المذيعة المشكو فى حقها ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر وخلطت بين رأيها الشخصى وبين واجبها الإعلامى وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة وبشكل عام لسيدات مصر.

 

كما أن المشكو فى حقها تفتقر إلى الحس الإعلامى والإنسانى حيث ارتكبت المخالفات الآتية:

- خلطت بين مرضى السمنة وبين أصحاب الأجسام الممتلئة.

- سببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها عبارات وأوصاف تمثل إهانات بالغة للمرأة المصرية تلميحًا وتصريحًا.

- تضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة تعتذر وتارة أخرى تؤكد أنها لم تخطيء مما يعنى عدم قدرتها على التمييز والتفرقة بين القواعد الإعلامية الواضحة وبين الآراء الشخصية الرخيصة وبين النصيحة والإهانة.

• وترى اللجنة أن برنامج "صبايا" وهو ملك للقناة كما بينت التحقيقات وأقوال المشكو فى حقها يقدم خدمة للمجتمع ولا يوجد أى مبرر لوقفه، وتثمن اللجنة فى هذا الصدد القرار الذى أصدرته إدارة قنوات الحياة بوقف البرنامج فور استياء المشاهدين من الحلقة مما يعكس احترامًا واضحًا للمشاهدين وتقديرًا لحقوقهم.

• وترى اللجنة ومن خلال التحقيقات ومشاهدة الحلقة المذكورة أن المذيعة لم تبدِ الحرص الكافى عند الحديث عن المرأة المصرية ولم تبدِ الاحترام الواجب لنساء مصر العظيمات فأخرجت الكلمات القبيحة لتصيب ملايين المصريات بالإحباط والقلق وهو ما يتعارض تمامًا مع دور الإعلامى فى تقديم الأمل للمرضى والاحترام الكافى للمشاهدين باختيار الألفاظ والعبارات الواضحة والصريحة والتى تعكس الدور الحقيقى للإعلام فى خدمة المجتمع وليس إهانة أغلى ما فيه.


المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام

مكرم محمد احمد

ريهام سعيد

الاعلى للاعلام

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