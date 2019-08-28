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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأسواق منطقة "الشانزليزية" فى مارينا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:29 ص
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأسواق منطقة "الشانزليزية" فى مارينا حملة مكبرة داخل مارينا
كتب أحمد حسن

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شن المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمحال التجارية والكافيتريات المخالفة بأسواق منطقة الشانزليزية (سوق المنطقة 7 - سوق المنطقة 15)، بمركز مارينا السياحى، وذلك تحت إشراف المهندس محمد خليل، نائب رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بقطاع غرب الدلتا، وقسم شرطة التعمير بالساحل الشمالي، وشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية.

وقال رئيس الجهاز: تم خلال الحملة رفع الإشغالات المخالفة بالمنطقة، وفتح ممرات المشاة وإزالة السوق العشوائية بالمنطقة السابعة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات جهاز شئون البيئة، فيما يخص تشغيل المحال التجارية، وكذا إزالة اللافتات المخالفة.

وأضاف رئيس الجهاز:  يأتي ذلك حرصاً من جهاز القرى السياحية علي تنظيم الأسواق التجارية ورفع الإشغالات المخالفة، وضمن خطة تطوير المنطقة، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أنه تتم المتابعة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالي للقرى السياحية بوجه عام.

 

جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (1)
جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (1)

 

جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (2)
جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (2)

 

جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (3)
جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (3)

 

جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (4)
جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (4)

 

جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (5)
جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (5)

 

جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (6)
جهاز القرى السياحية يشن حملة لازالة المخالفات بمارينا (6)

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

جهاز القرى السياحيه

الاسواق التجاريه

مارينا

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