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حبس 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدرجات البخارية فى المنوفية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:07 م
حبس 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدرجات البخارية فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية مكون من ثلاثة أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من ضبط كلا من "هـ . م . ع" 21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز قويسنا، "ع . ع . ع . ا" 21 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز، "ع . ش . ع . ع" 19 عاما عاطل ومقيم بدائرة المركز .

وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة مقيد بهم محاضر سابقة، وتم ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها وعددها 10 دراجات بخارية، وتحرر عن ذلك المحضراللازم وجارى العرض على النيابة.


المنوفيه

امن المنوفيه

مركز قويسنا

تشكيل عصابى

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