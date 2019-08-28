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حبس عاطل هرب كميات ضخمة من المخدرات وشرع فى ترويجها على عملائه بالجيزة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:32 م
حبس عاطل هرب كميات ضخمة من المخدرات وشرع فى ترويجها على عملائه بالجيزة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها داخل البلاد لترويجها على عملائه بجنوب محافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المواد المخدرة والمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهم، وعرض عينة من المخدر المضبوط على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكمال التحقيقات في القضية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم هرب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بلغت ما يقرب من 100 كجم وأخفاها داخل مخازن سرية، استعداد لتوزيعها على عملائه مستخدمًا سيارته التى جهزها لنقل شحنة المخدرات.

 

 


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الصف

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