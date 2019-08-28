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حبس صاحب ورشة جلود نصب على مواطنين بالإسكندرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:44 م
حبس صاحب ورشة جلود نصب على مواطنين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس صاحب ورشة مصنوعات جلدية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بالإسكندرية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من بعض المواطنين بقيام صاحب ورشة مصنوعات جلدية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 100,000 ألف جنيه بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية للشاكين.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع ضباط مباحث القسم تم عمل كمين والقي علي المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الاسكندريه

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